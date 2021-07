PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a dévoilé à Benzema dans quel club il jouerait en 2021-2022

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

On attendait de savoir comment Karim Benzema et Kylian Mbappé allaient cohabiter en équipe de France. La réponse a été limpide : les deux hommes s’adorent ! Avant même le coup d’envoi de l’Euro contre l’Allemagne à Munich (1-0), les attaquants respectifs du Real Madrid et du PSG avaient déjà tissé un lien d’amitié qui ne s’est jamais vraiment démenti par la suite.

Malgré l’élimination prématurée des Bleus contre la Suisse en 8es de finale, Benzema (34 ans) et Mbappé (22 ans) se sont quittés très bons amis jusqu’à se retrouver et passer un moment ensemble en vacances cet été du côté de Mykonos. C’est justement en Grèce que Benzema et Mbappé auraient évoqué l’avenir de ce dernier en détails.

Selon Dario Montero, qui tient ses informations de l’entourage très proche du Merengue, ce dernier « voit l’attaquant du PSG fortement convaincu qu’il jouera au Real Madrid la saison prochaine. » Le journaliste espagnol a ajouté dans l'émission El Chiringuito que Mbappé aurait eu tout le temps de se confier à Benzema étant donné que les deux hommes auraient partagé le même hôtel pendant leurs vacances...

🚨 ¡EXCLUSIVA de @DarioMonteroG! 🚨



‼ "BENZEMA ve muy CONVENCIDO a MBAPPÉ de que jugará en el Real MADRID la PRÓXIMA TEMPORADA" #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/NIfqoNL8bh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2021