PSG : un nouveau remplaçant à Pochettino, deux recrues pistées avant un départ de Leonardo ?

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Angel Di Maria en fin de contrat et sortant d'une saison mitigée, le PSG va renouveler ses ailes en laissant partir l'Argentin. Si Leonardo a déjà discuté avec Pablo Sarabia (prêté cette saison au Sporting Lisbonne) pour lui redonner une nouvelle chance, une autre recrue est également envisagée dans ce secteur de jeu. D'après le spécialiste Mercato italien Nicolo Schira, Paris est notamment sur les rangs pour accueillir l'ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam Antony (22 ans).

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club néerlandais, l'ancien joueur du FC São Paulo a vu sa saison écourtée par une grosse blessure à la malléole fin mars mais il devrait être de retour dès le début de la préparation de la saison 2022-23. Avant de se blesser, l'international brésilien avait disputé 33 matchs toutes compétitions confondues pour 12 buts et 10 passes décisives.

