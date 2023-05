PSG : Mbappé décisif pour le titre, Messi et Ekitike décevants... Les notes des Parisiens à Auxerre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Note du match : 12/20

Homme du match : Kylian Mbappé (7)

Gianluigi Donnarumma : 6

Le portier italien a longtemps multiplié les parades (27e, 43e, 45e+2, 49e), mais a fini par craquer en se trouant légèrement sur une frappe de Sinayoko, celle de la réduction du score (51e). Reste que l’ancien du Milan s’est bien rattrapé ensuite, devant Hein notamment (75e). Plus décisif que coupable.

Marquinhos : 6

Toujours bien placé dans la surface pour repousser le danger, il a réussi un retour précieux pour couper un contre auxerrois qui s’annonçait très dangereux (70e). On l’a régulièrement vu aller voir un peu plus haut pour libérer des espaces aux partenaires.

Sergio Ramos : 5

Lui aussi costaud pour défendre sa surface, ce fut moins le cas plus haut sur le terrain. Sur la réduction du score de l’AJA, il sort trop timidement pour jouer un duel aérien, puis se ravise. Une hésitation sanctionnée d’un espace dans don dos dont Sinayoko a profité. Une tête au-dessus, mais un peu moins de présence qu’habituellement sur les coups de pied arrêtés des siens (45e+1).

Danilo Pereira : 5,5

Sa superbe intervention de la tête sur un centre très chaud (64e) fut son principal fait d’arme dans cette rencontre assez tranquille pour lui. Pour le reste, le Portugais est toujours aussi serein quand il s’agit de relancer sous pression, et irréprochable dans son attitude.

Warren Zaïre-Emery : 5

Mis en difficulté défensivement dans son couloir droit à plusieurs reprises, le titi parisien s’est par ailleurs montré très discret offensivement. Le jeune milieu de formation a affiché beaucoup de sérieux à un poste qui n’est pas le sien, mais on l’a senti moins à l’aise qu’à son habitude.

Marco Verratti : 6,5

On a eu droit à du bon Marco Verratti dimanche soir. Balle au pied, il a plusieurs fois distribué des caviars comme il en a le secret, notamment grâce à son jeu long en début de match. Défensivement, il a réussi plusieurs tacles glissés de qualité (17e, 30e). De loin le Parisien à toucher le plus de ballons, il a toutefois perdu en influence après la pause.

Fabian Ruiz : 6

C’est lui qui sert Mbappé avant le festival technique du Français sur l’ouverture du score (6e). Puis l’Espagnol a été précieux dans ses compensations, et de par sa qualité technique. Ce n’était pas aussi séduisant que sur ses deux dernières sorties, mais c’est toujours, dans l’ensemble, mieux que sur la majorité de sa saison. Remplacé par Renato Sanches après un pépin physique (79e).

Juan Bernat : 5

Comme trop souvent, le latéral espagnol a été neutre. Ni bon, ni mauvais. Il y a évidemment eu des courses vers l’avant, de la combativité, mais rien d’assez impactant. Encore une fois, Nuno Mendes peut dormir tranquille.

Lionel Messi : 4

De manière surprenante, l’Argentin a beaucoup demandé en profondeur en début de match, sans succès. Et après une première frappe captée (31e), l’ancien du Barça a globalement été malheureux dans ses dernières passes ou ses tentatives de frappes, contrées et/ou interceptées. Son langage corporel après chaque perte de balle pose sérieusement problème.

Hugo Ekitike : 4

Encore une soirée compliquée pour l’ancien Rémois. Très disponible en début de match, il s’est judicieusement effacé sur le deuxième but de Mbappé (8e). Mais il rate ensuite le ballon devant le but vide (42e) et gâche un superbe contre à jouer pour le PSG (44e). Blessé à la cuisse, il a été remplacé par Vitinha (55e).

Kylian Mbappé : 7

Un doublé express. Dimanche, Mbappé a assommé Auxerre coup sur coup, en tout début de match. D’abord un but exceptionnel après deux crochets (6e), ensuite une magnifique frappe en une touche (8e). Le Français a été très généreux dans ses appels en profondeur, a beaucoup frappé, et son centre pour Ekitike aurait dû se transformer en passe décisive (42e).