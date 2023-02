Al-Nassr : le Bayern révèle pourquoi Ronaldo n'affrontera pas le PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Désormais à al-Nassr, Cristiano Ronaldo a dit adieu au football de haut niveau au moment où il a résilié son contrat avec Manchester United. L'attaquant a demandé à Jorge Mendes de lui trouver un point de chute chez un grand d'Europe. L'agent s'y est employé, sans succès, et cela a été le point du divorce entre les deux hommes. Mais ce dimanche, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, révèle dans Bild que son club a bien été approché par le représentant portugais mais qu'il n'avait pas donné suite. Et il a expliqué pourquoi.

« Nous avons discuté de Ronaldo, mais j’ai clairement dit à Jorge Mendes que ce n’était pas faisable pour nous. L’opération ne convenait pas au Bayern, ni sur le plan financier, ni sur le plan sportif. Il ne correspond pas à notre philosophie. Même si on a parfois la possibilité de faire venir un joueur de haut niveau, on doit impérativement savoir comment financer l’opération. » Trop cher, Cristiano ! Et faute d'avoir accepté l'idée de gagner moins, il s'emploie aujourd'hui dans un championnat plongé dans l'anonymat et n'affrontera pas le PSG en 8es de finale de la Champions League dans neuf jours...