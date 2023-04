Al-Nassr : Ronaldo se fait clasher par le meilleur ami de Messi

Pauvre Cristiano Ronaldo qui, même loin de l'Europe, continue à être hanté par Lionel Messi ! A chaque fois qu'al-Nassr se déplace sur un terrain adverse, le Portugais se fait chambrer par les supporters locaux, qui scandent le nom de l'Argentin. Et quand ce ne sont pas les fans, c'est la garde rapprochée de l'attaquant du PSG qui se charge de lui susurrer son nom aux oreilles de CR7 !

Ainsi, dans un podcast, le très bon ami de Messi Sergio Agüero a-t-il clashé Ronaldo : "Ses buts, ce ne sont que des coups de pied arrêtés ou de la chance. Messi, c'est toujours sublime !". Une déclaration plutôt mal venue puisque Messi a surtout marqué sur coup franc ces derniers temps. En outre, en 2023, Cristiano Ronaldo est l'attaquant ayant le plus marqué dans le monde avec Erling Haaland, les deux ayant frappé à 15 reprises. L'Argentin, lui, en est à 10...

Sergio Aguero continues to torment Cristiano Ronaldo.



The Man City legend has now highlighted the difference between Messi and Ronaldo.



He claims CR7 only scores 'easy' and lucky goals.https://t.co/PhbfVnrJ2w