Angers – PSG représente une occasion en or pour le Champion de France (2e du classement avec 39 points) de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 et de mettre la pression sur l'OL qui reçoit Metz le lendemain. Mais les Franciliens, désormais drivés par Mauricio Pochettino devront afficher un visage bien plus séduisant que celui proposé à Saint-Etienne et contre Brest. Septième du classement (30 pts), le SCO a fait dérailler plusieurs gros cette saison.

Angers – PSG, c'est sur Canal+