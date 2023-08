Antonela Roccuzzo, madame Lionel Messi, s'éclate comme une folle à Miami

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Il n'y a pas que Lionel Messi qui retrouve des couleurs depuis qu'il a posé ses valises à Miami ! L'attaquant a inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive en seulement 5 matches avec l'Inter. Mais dans la famille Messi, je demande madame et celle-ci a aussi retrouvé le sourire depuis que sa famille a quitté Paris. En deux ans en France, les Argentins ne sont jamais parvenus à s'acclimater. Alors qu'il ne leur a fallu que deux mois aux Etats-Unis...

Elle multiplie les fêtes avec les épouses de Jordi Alba et Sergio Busquets

Dans la nuit de samedi à dimanche, Antonela Roccuzzo a fait une fête dont elle a posté plusieurs clichés sur les réseaux sociaux. La chaleur, la forte communauté hispanique et surtout la présence de ses copines, les épouses de Jordi Alba et Sergio Busquets, font qu'elle se sent comme un poisson dans l'eau dans la cité floridienne. A Paris, les fêtes étaient rares. A Miami, elles sont désormais la norme !

Las fotos de la furiosa noche de Antonela Roccuzzo y sus amigas en Miamihttps://t.co/zKSZcyc1bv — Paparazzi (@PaparazziRevis) August 14, 2023

