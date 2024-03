AS Monaco - PSG : le clan Mbappé répond à Luis Enrique et explique son départ en tribunes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sorti à la mi-temps par Luis Enrique lors du choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain (0-0), Kylian Mbappé n'a pas regagné le banc de touche comme c'est d'accoutumée pour les remplaçants et a suivi la seconde période de ce match depuis les tribunes. Un acte qui n'a pas manqué de faire polémique et d'aggraver la fracture entre l'entraîneur espagnol et l'ancien Monégasque.

Le clan Mbappé désamorce la polémique

Interrogé par RMC Sport, le clan de Kylian Mbappé a expliqué pourquoi il a décidé de se rendre en tribunes, rejetant toute polémique et envoyant un message fort à Luis Enrique. "On respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Aucune polémique sur le fait qu’il soit en tribune. Il s’était douché et était en tenue et chaussures de ville. C’est un dirigeant du club qui l’a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG."

Qu'est-ce qui cloche ?



A quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions Real Sociedad-PSG, la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé est de moins en moins fluide.https://t.co/pBTbDZutoH — RMC Sport (@RMCsport) March 2, 2024

