AS Monaco - PSG : Pochettino sort l'excuse Ligue des Champions

Balayé ce dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco (3-0), le Paris Saint-Germain a enchaîné une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues à l'extérieur après le FC Nantes (3-1) et le Real Madrid (3-1). L'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, pense que cette lourde défaite est en partie dû à l’élimination cette semaine en huitième de finale de la Ligue des Champions.

"L’effet de la C1 a fait beaucoup de mal"

"Je suis déçu de la manière dont nous avons commencé. Ce n’est pas acceptable à ce niveau de compétition. Ce n’est pas acceptable de commencer comme on l’a fait. La première mi-temps a impacté le match. Je suis très déçu. L’effet de la C1 a fait beaucoup de mal. L’équipe doit se libérer. Il faut que cette trêve internationale serve pour oublier et revenir de la meilleure manière, avec la responsabilité que nous avons avec ce maillot. C’est la faute des joueurs et du staff. Ils doivent relever la tête et se relancer", a confié le technicien argentin au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Fabien Chorlet

Rédacteur