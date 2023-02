ASM, OM, PSG, RC Lens - l'oeil de Denis Balbir : "le PSG ira au bout en L1 et va se réveiller en C1."

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

"La victoire de l'AS Monaco sur le PSG aura permis de constater plusieurs choses. Tout d'abord, et il faut le reconnaître, la course au titre de champion est relancée. Au plan comptable, du moins. Et également que les joueurs du Rocher sont en train de nous refaire ce qu'ils font presque chaque saison : une fin d'exercice en boulet de canon. Après son trou d'air habituel, l'ASM peut à nouveau compter sur ses formidables individualités. Et peut tout à fait prétendre à une place sur le podium de la Ligue 1. C'est une habitude, on le sait, mais je ne vois pas trop ce qui pourrait empêcher les Monégasques de s'installer comme de solides prétendants au titre dans les prochaines semaines. Surtout, et c'est un autre constat du week-end, que le RC Lens marque le pas. Il n'y a pas de quoi être inquiet pour les hommes de Franck Haise, mais on constate que tout ce qui penchait en leur faveur en début de saison penche désormais en leur défaveur. Il manque toujours un petit quelque chose pour glaner des points, un peu de réussite pour s'imposer ou récolter un point comme hier soir à Lyon.

L'autre formation concernée par le sujet est bien entendu l'OM. Et franchement, les Marseillais ont raisonnablement le droit d'y croire. Sur le plan comptable, c'est jouable. Sur leur forme du moment, ça l'est également. L'équipe de Tudor aligne les succès, surfe sur la confiance et sur un physique incroyable comme on a pu le constater face au PSG en Coupe de France. Lorsque vous avez dans votre équipe des individualités, comme Rongier ou Sanchez, un entraîneur qui a le soutien de ses joueurs et de la confiance, vous pouvez tout à fait vous mettre à rêver. Cinq points, ce n'est pas grand chose.

"Voir Mbappé titulaire demain soir, alors qu'il se remet d'une blessure musculaire, ce serait un risque inconsidéré et totalement inutile."

Mais on en revient toujours à la même chose : le PSG. Et en ce qui me concerne, je n'ai aucune envie de baigner dans le catastrophisme ambiant au sujet du club de la capitale. D'abord, je suis convaincu que Neymar et les autres vont se réveiller en Ligue des Champions. Car c'est l'objectif prioritaire du club depuis longtemps. Certains joueurs ont conscience qu'il faut élever son niveau de jeu en C1. Je ne suis pas trop inquiet non plus car Kylian Mbappé va bientôt revenir. Le débat de savoir si il doit jouer contre le Bayern Munich est pour moi inutile. Mbappé doit être dans le groupe, oui, et doit pouvoir entrer en cours de jeu une quinzaine de minutes si le score l'exige. Mais pas plus. Voir Mbappé titulaire demain soir, alors qu'il se remet d'une blessure musculaire, ce serait un risque inconsidéré et totalement inutile.

Je ne suis donc pas plus inquiet que ça pour le PSG. A l'instant T, les Parisiens ont encore 5 points d'avance. Je reste convaincu que les individualités de ce groupe, et elles sont si nombreuses, ont largement les moyens de remettre Paris à sa place. Alors certes, Paris va moins bien, mais Paris connaît son objectif. Pour le moment, c'est le 8e de finale de la C1 contre le Bayern Munich et je serai très étonné que les hommes de Galtier passent au travers. Ils vont se réveiller. Ensuite, il faudra aller au bout en championnat et le PSG le fera. Comme presque tout le temps."