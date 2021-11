ASSE, FC Nantes : Mbappé (PSG) a rappelé un souvenir horrible aux Verts face aux Canaris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En détournant une frappe lointaine de Leandro Paredes, qui a pris Alban Lafont à contrepied, Kylian Mbappé a ouvert le score après seulement 1 minute et 41 secondes lors du succès ce samedi du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (3-1), à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1.

Comme le révèle l'indicateur Opta, c’est le but le plus rapide inscrit par l'ancien joueur de l'AS Monaco dans sa carrière professionnelle et le but le plus rapide marqué par le PSG depuis le 14 mai 2017 et une écrasante victoire sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (5-0). De quoi rappeler un mauvais souvenir aux Verts.

1’41 – Au bout d’une minute et 41 secondes, Paris a marqué son but le plus rapide en Ligue 1 depuis le 14 mai 2017 (1’21 à St Etienne). C’est également le but le plus rapide inscrit par Kylian Mbappé dans sa carrière professionnelle. Feu. #PSGFCN pic.twitter.com/7UEemJN1eZ — OptaJean (@OptaJean) November 20, 2021