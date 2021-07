ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : Canal + et beIN Sports en retrait, une catastrophe financière en prévision ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'information est donnée par l'Equipe depuis quelques minutes : Canal Plus a annoncé à beIN Sports ne plus vouloir des deux matches de L1 qu'il lui sous-licencie. Il s'agit des rencontres diffusées le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures pour un montant de 332 millions d'euros par an et ce jusqu'en 2024. Dans cette logique, Canal n'a guère l'intention de diffuser la première journée de L1, prévue lors du week-end du 7 et 8 août.

Hors de question, également, pour la chaîne cryptée de payer à beIN sports la première échéance du contrat (environ 55 millions d'euros) pour qu'il règle la LFP, comme prévu, le 5 août.

Problème, et comme le précise le quotidien sportif, "dans l'entourage de la chaîne, on indique que si Canal + se désengage formellement du contrat de sous-licence, alors il est probable que le diffuseur d'origine qatarienne en fasse de même avec la LFP. Si on en arrive là, la Ligue n'aura plus de diffuseur pour ces deux matches ni le montant des droits à un moment où les clubs français sont exsangues financièrement."