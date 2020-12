ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : voici le programme inÃ©dit de la Coupe de France 2021, la Gambardella annulÃ©e

Jouera, jouera pas ? Longtemps, l'incertitude a plané quant à l'organisation de la Coupe de France cette année, impacté, forcément, par la Covid-19 et ses matches annulés. Si l'on en croit la radio Europe 1, "la commission des compétitions a finalement réussi à trouver un compromis pour sauver la doyenne des rencontres françaises."

Concrètement, et dans le prochaines semaines, la plus vieille complétion française de football s'organisera de la sorte. Les clubs amateurs et les clubs professionnels ne s'opposeront pas par la seule magie du tirage au sort. Au contraire, tous joueront chacun de leur côté et se réuniront seulement en au stade des 16es de finale. Au sujet des amateurs, les clubs s'opposeront entre la mi-janvier et la fin-janvier. 17 clubs amateurs seront dès lors qualifiés.

Au sujet des équipes professionnelles, les écuries de Ligue 2 disputeront un tour entre eux. En sortiront dix qualifiés qui seront ensuite opposés aux 20 clubs de Ligue 1. Soit 30 clubs et 15 qualifiés pour les 16es de finales. A noter que ce tour, et si le contexte sanitaire le permet bien entendu, débutera fin février.

Par ailleurs, on a appris ce matin que la coupe Gambardella était cette saisons annulée. Le COMEX de la FFF a pris cette décision.