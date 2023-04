ASSE, LOSC, OGC Nice, PSG : une figure de l'OL prend position dans l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Au gré de ses expériences, il a nécessairement connu beaucoup de monde. Joueurs et dirigeants de l'OL, de l'ASSE, du LOSC, de l'OGC Nice et du PSG, à l'heure actuelle. Qui, dans une grande majorité, commencent à donner leur opinion sur les accusations de racisme proférées à l'encontre de Christophe Galtier par un ancien dirigeant de l'OGC Nice (Julien Fournier). C'est cette fois l'ancien attaquant de l'OL, Sydney Govou, devenu consultant, qui s'est exprimé sur l'antenne de Canal Plus. Des propos d'une clarté limpide pour celui qui a été dirigé par Galtier, avec Alain Perrin, à Lyon. "Je n'ose pas y penser." "Je me pose très peu de questions. Je l’ai connu, c’est quelqu’un que j’ai apprécié, que j’apprécie encore actuellement. Le traiter de raciste, pour moi, je n’ose pas y penser. Je ne le crois pas sincèrement. Il y a peut-être la gestion du ramadan l’année dernière qui a posé problème à l’OGC Nice, mais de là à taxer l’homme de raciste… Honnêtement, si vous me demandez aujourd’hui je vous dirai non. Lorsque je l’ai connu, c’était quelqu’un d’ouvert d’esprit, qui est humainement très bon. Il s’est certainement passé des choses sinon on n’en serait pas là aujourd'hui. La justice rendra son verdict."

Pour résumer Les jours passent et ils sont de plus en plus nombreux à donner leur sentiment au sujet de l'entraîneur Christophe Galtier, accusé de propos racistes par un ancien dirigeant niçois. C'est cette fois une figure de l'OL qui prend position.

Benjamin Danet

Rédacteur