ASSE, OM, FC Nantes, OL : un ancien du PSG dézingue la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Dans la plupart des contrats de joueurs et entraîneurs professionnels, il existe aujourd'hui des clauses d'éthique. Qui leur interdit, par exemple, de critiquer leur club, leurs partenaires ou dirigeants ainsi que leur championnat, sous peine de sanction financière. Voilà pourquoi vous n'entendrez jamais l'une des stars du PSG critiquer la Ligue 1 alors qu'elles s'y ennuient à mourir. Mino Raiola n'a pas ce problème. Le super agent a expliqué que son poulain Erling Haaland ne viendrait pas à Paris car le championnat de France est le plus faible des cinq grands d'Europe.

Jusqu'au 23 décembre dernier, Thomas Tuchel était aussi concerné par les fameuses clauses de son contrat. Mais aujourd'hui qu'il est à Chelsea, il peut dire à quel point la L1 est à des années lumière de la Premier League. Et il ne s'en est pas privé hier avant le match de ses Blues face à Fulham (2-0) en championnat.

"L'intensité des matches en Angleterre ? C'est brutal, honnêtement. Très brutal. En France, on jouait le même nombre de matches, deux Coupes et il y a aussi 20 équipes en championnat. Mais l'intensité et le défi du championnat sont vraiment très différents ici. C'est un tout autre niveau. C'est assez impitoyable, ça vous fait rester au garde à vous et ça vous fait lever tôt le matin. Il n'y a tout simplement pas le temps de respirer"

🚨MATCHDAY🚨

🎙INTERVIEW🎙



‘I am very proud. I haven’t seen many teams outperforming Fulham this season. This was a big win’



‘Many of the players are thinking of the semi final against Real Madrid. Their dream is to play in the UCL Final’



- Thomas Tuchel#ChelseaExeterTV #CFC pic.twitter.com/brWxYsjm4O