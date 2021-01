ASSE - PSG (1-1) : les premiers mots de Pochettino après le nul

Tout est fait dans la précipitation pour Mauricio Pochettino depuis qu'il a posé le pied à Paris : officiellement nommé samedi après-midi, il a dirigé son premier entraînement dimanche et disputé son premier match, soit seulement quatre jours après avoir paraphé contrat ! Forcément, son équipe a manqué de repères, d'autant qu'elle a été la dernière de L1 à reprendre l'entraînement et qu'il lui manquait beaucoup de joueurs (dont Neymar). Mais l'Argentin n'a pas cherché des excuses en conférence de presse. Il voulait la victoire et ne l'a pas eue.

"Je suis déçu"

“Je suis déçu. Nous sommes le PSG et nous voulions gagner. Après, nous avons eu que trois jours pour nous préparer, ce n’est pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses à améliorer et à développer. Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions. Saint-Etienne mérite son match nul. Il a su réduire les espaces. C’est une très bonne équipe. Très physique." Prochain essai samedi prochain, contre Brest !