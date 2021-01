ASSE, PSG : après sa tirade sur Romeyer, Larqué découpe Mbappé en mille morceaux !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

En ce moment, Jean-Michel Larqué est en grande forme. Quelques jours après avoir pris la défense de Roland Romeyer accusé d'avoir fait partir Xavier Thuilot de l'ASSE, le consultant a pris une nouvelle position forte dans l'émission « Top of the Foot » sur RMC. Cette fois-ci, le « capitaine » avait des choses à dire sur Kylian Mbappé... Et il était plutôt remonté.

Larqué agacé par le Mbappé qui en fait trop

« Aujourd’hui Kylian Mbappé n’a pas sa place au Paris Saint-Germain. Par rapport aux performances des autres joueurs, en admettant que Neymar revienne à un niveau normal, il n’a pas sa place au PSG. Je ne vais pas le trépaner pour savoir ce qu’il a dans la boite crânienne, mais que c’est compliqué… Que c’est compliqué dans tout ce qu’il fait. Pourquoi il va nous faire des passes derrière la jambe d’appui? Pourquoi il va nous faire douze passements de jambe alors qu’il reste sur place? », s'interroge-t-il.

Et Jean-Michel Larqué poursuit, invitant Mauricio Pochettino à sévir : « Ce garçon-là a besoin d’une cure de désintoxication. Une cure pour son football, qui est totalement pollué par des gestes inutiles. Ce qui fait la force d’un garçon comme ça, c’est sa vitesse, mais on ne le voit plus. Je vais voir si Pochettino a plus de courage que Tuchel, ou en tout cas plus de prise sur Mbappé. Je ne suis pas dans les petits secrets du Camp des Loges, je ne sais pas si c’est Mbappé qui commandait Tuchel, mais là il a besoin d’aller s’aérer l’esprit et de regarder quelques vidéos où il faisait des une-deux, puis des appels… Aujourd’hui il veut le ballon dans les pieds pour ridiculiser l’adversaire. Evidemment avec sa pointe de vitesse, il peut passer, mais derrière il va perdre la balle. Je n’ai pas les stats, mais contre l’OM il a encore perdu un nombre de ballons incroyable ».