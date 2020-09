ASSE, PSG : Perrin a laissé d’inquiétantes séquelles à Mbappé

Kylian Mbappé a été l’une des rares satisfactions de l’équipe de France samedi en Suède. L’attaquant du PSG a inscrit l’unique but de la rencontre suite à un petit exploit chanceux dont il a le secret (1-0).

Grâce à son petit numéro d'équilibriste, les Bleus démarrent cette Ligue des Nations victorieuse avant de recevoir la Croatie mardi au Stade de France (20h45). En attendant, la cheville droite de Mbappé préoccupe. « J'ai un peu mal. J'ai pris un coup, mais ça va aller de mieux en mieux, a fait savoir le buteur du PSG au micro de M6 après la rencontre. Donc ça va. »

Mbappé pas sûr de jouer contre la Croatie

Le fait est que ce même Mbappé a dû laisser sa place à Anthony Martial (77e) et sait que sa cheville droite fait l'objet d'une surveillance particulière puisque celle-ci qui avait été touchée dans le tacle très appuyé de Loïc Perrin en finale de la Coupe de France. Interrogé par Téléfoot dimanche, le buteur du PSG a avoué que le mal pourrait durer plus longtemps que prévu.

« J’ai encore mal, mais je pense que ça durer comme cela pendant de longues semaines. Ça ne se remet pas comme ça même si le staff médical du club a pris soin de moi », a-t-il reconnu. « Il a pris un mauvais coup sur sa cheville déjà sensible, a confirmé Didier Deschamps. Il a continué mais je n’ai pas pris de risques non plus. J’en discuterai avec lui pour le match qui nous attend mardi. » Pierre Ménès, lui, n’est guère surpris de voir Mbappé continuer d’avoir mal...