ASSE - PSG : très mauvaise surprise pour Sergio Ramos ?

La Ligue 1 pourrait offrir une grande première ce week-end lors de la 15e journée : les grands débuts de Sergio Ramos. Pressenti pour faire enfin sa première apparition avec le PSG ce dimanche à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE (13h), le défenseur central espagnol ne serait pas totalement dépaysé face aux Verts.

Comme le fait habilement remarquer le site Poteaux Carrés, l’ancien capitaine du Real Madrid a déjà eu l'occasion d'affronter en Liga plusieurs fois deux joueurs actuels de l'ASSE : Timothée Kolodziejczak et Ryad Boudebouz.

Le premier nommé avait ainsi battu (3-2) Ramos il y a six ans avec le FC Séville à Sanchez Pizjuan et le second en a fait de même (1-0) il y a quatre ans avec le Betis à Santiago-Bernabeu. Nos confrères rappellent que le stoppeur du PSG n'a encore jamais eu l'honneur de fouler le gazon du chaudron stéphanois malgré sa riche carrière.

