Ballon d'Or 2021 : corruption, Messi, Donnarumma, Evra sort la boîte à gifles

Bien longtemps, déjà, que ses sorties sont aussi musclées que commentées. Et ce n'est pas la dernière, sur la récente attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi qui va changer la donne. Bien au contraire. Car l'ancien footballeur, Patrice Evra, notamment passé par Manchester United, l'AS Monaco ou encore l'OM, y a été de bon coeur pour dénoncer selon lui la mascarade.

"C’est embarrassant. Ça dure depuis des années, trop c’est trop. Félicitations à Messi. Nous ne sommes personnes pour juger s’il le mérite ou non, mais je pense que les gens doivent avoir des réponses à leurs questions. Je suis tellement désolé pour Robert Lewandowski. Ils ont dû créer un trophée pour lui car ils se sentent coupables. Ils savent qu’il y a de la corruption. Donc les gens, ouvrez les yeux !

Je ne suis personne pour dire qui le mérite ou non, mais je pense que tout le monde est d’accord avec moi. J’ai vu les commentaires qui crient au vol. Les gens ne sont pas d’accord. Je suis sûr que si je mettais un sondage pour savoir qui aurait dû gagner entre Lewandowski et Messi, Lewandowski gagnerait."

Histoire de n'oublier personne, sans doute, Evra s'est également attaqué au trophée du meilleur gardien de but, décerné au portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, et non au dernier rempart sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy. Mais Evra, là-encore, a une explication. "C’est en raison de la Coupe d’Afrique. Nous sommes des singes, donc personne ne respecte cette compétition. C’est la seule compétition pour laquelle tu dois quitter ton club pendant plusieurs semaines en pleine saison. L’Afrique n’a toujours qu’une petite place, mais les choses vont changer".