Ballon d'Or 2021 : Lionel Messi au 7e ciel !

Lionel Messi, Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma : le PSG comptait 3 joueurs dans les 10 premiers du classement du Ballon d'Or 2021. Lionel Messi, arrivé au Théâtre du Châtelet en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, était promis à un 7e sacre, et il l'a obtenu, sans surprise, en devançant Robert Lewandowski et Jorginho. Karim Benzema est 4e. Donnarumma se classe 10e, Mbappé 9e.

Vainqueur de la Copa America cet été, avec sa sélection, et au coeur d'un départ inattendu au PSG en provenance du FC Barcelone, qui n'a pu le prolonger faute de ressources financières, le meneur de jeu Argentin est désormais septuple vainqueur du trophée, dont il était déjà le tenant du titre.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021