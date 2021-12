Ballon d'Or : Ronaldo et Benzema trahis par les leurs, pas Messi

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

La cérémonie est terminée. Mais pas les résultats de l'élection du Ballon d'Or 2021 qui, presque comme chaque année, continuent de faire jaser. Nombreux sont ceux qui n'ont pas compris pourquoi l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, n'avait pas été sacré, en lieu et place de Lionel Messi, le joueur du PSG, qui a décroché sa septième récompense.

Depuis quelques heures, les votes des journalistes du monde entier au sujet du Ballon d'Or ont été rendus publics. Et de toute évidence, la Pulga continue de régner en maitre en Argentine. Car Enrique Wolff, d'ESPN, a bel et bien mis Messi en numéro 1, devant Karim Benzema. Au sujet de ce dernier, on constate que le rédacteur en chef de France-Football, ne l'a placé qu'en troisième position derrière Lewandowski et Messi. On soulignera enfin que Cristiano Ronaldo n'est plus considéré comme une star absolue dans son propre pays.

Ainsi, le journaliste portugais ne l'a même pas placé dans son Top 5. Au contraire de Kanté, Lewandowski et Mbappé.