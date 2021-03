Bayern Munich, PSG : entre Hernandez et Mbappé, l'explication de texte continue...

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce sera le 7 avril prochain. Pour un rendez-vous majeur et ô combien attendu. On parle ici des futures retrouvailles entre le Bayern Munich et le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Et celles, nécessairement, du défenseur bavarois, Lucas Hernandez, et de l'attaquant parisien, Kylian Mbappé, réunis en ce moment-même avec l'équipe de France.

Il y a quelques jours, avec ironie, Lucas Hernandez avait quelque peu chambré son futur adversaire. Dans les colonnes de l'Equipe. "Si un jour je dois l’affronter, je lui dirai deux, trois mots pour qu’il reste tranquille. S’il vient sur la droite (son couloir), ce sera la guerre". Lucas Hernandez, qui était en point-presse il y a quelques minutes avec les Bleus, a précisé le fond de sa pensée.

"Dans un journal, on ne peut pas voir mais quand ils m’ont demandé ce que j’avais à lui dire, j'ai dit ça en rigolant. C'est un très grand joueur. Le PSG a beaucoup de très grands joueurs, ça va être un match compliqué et très beau à regarder. Paris va vouloir gagner, bien sûr et passer ce tour. C’est à nous d’être présents et de défendre ce titre."