Bayern Munich - PSG : Galtier, Verratti, Messi... Daniel Riolo tire dans le tas !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce n’est pas encore cette année que le PSG verra les quarts de finale de la Ligue des champions. Dominés par le Bayern à Munich (0-2), les hommes de Christophe Galtier sont sortis par la petite porte. Tout sauf une surprise pour Daniel Riolo.

« Quand tu es supporter du PSG et que tu encaisses tout ça... Tu exploses ! On débriefe plus qu'une défaite ce soir, on débriefe un club qui est devenu la honte de l'Europe », a-t-il tonné hier soir au micro de RMC Sport. S’il n’a pas raté Lionel Messi, au même titre que Jérôme Rothen, Riolo a nommé les autres coupables du fiasco parisien : Christophe Galtier en tête.

« S'il peut avoir la lucidité de s'en aller très vite, il peut préparer ses bagages, a-t-il affirmé. Qu'il garde la doudoune, ça lui fera des souvenirs. Mais là, il n'est plus entraîneur du PSG, c'est fini. Il finit la saison s'il veut mais c'est terminé. Verratti ? Tu le renvoies à Pescara, il pourra aller faire un Urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s'il est titulaire dans l'équipe de mon fils ! »