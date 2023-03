Bayern Munich - PSG : le message cash de Müller à Mbappé, des nouvelles fraîches de Mané

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Un plan à respecter

"Je suis optimiste pour mettre de l'intensité sur le terrain. On a un plan qu'on ne va pas détailler ici. Dans ces matchs de haut niveau, il faut aussi avoir de la chance au niveau des décisions arbitrales. La plupart des expériences que j'ai eu à ce niveau sont positives."

Mbappé

"Kylian Mbappé est un joueur qui, avec son profil, représente un danger. Il est le joueur qui marque le plus de buts pour le PSG. Mais c'est un sport d'équipe, il faut aussi éviter les passes vers lui et lui donner trop d'espaces. Demain, ce sera un facteur important pour Paris. Chaque point fort a un point faible. C'est le joueur le plus spectaculaire du PSG. Son explosivité, ses bons choix, c'est super efficace et j'adore ça. Je pense que le monde entier aime le regarder. Mais si notre plan est efficace, il ne va pas s'amuser demain."

Choupo-Moting

"Je n'ai pas vécu ce temps où les gens se moquaient de lui à Paris. Ceux qui ont fait cela, ils ne connaissent pas le foot. Il marque des buts et à Paris, il aurait pu avoir plus de temps. Chez nous, il est un joueur très important."

Le forfait de Neymar

"Je connais le PSG mais je regarde rarement 5-6 matchs d'affilés pendant 90 minutes. Quand je regarde les highlights, on voit toujours un pied de Neymar ou une action. Mais je ne sais pas si ça affaiblit le collectif. Ca le change, parfois Neymar peut décider du match sur une seule action."

Par ailleurs, l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a donné des informations au sujet de son attaquant, Sadio Mané. "Il récupère de plus en plus, je ne pense pas qu'il démarre demain. Mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction du résultat, Sadio peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc."

Propos retranscrits par RMC Sport.