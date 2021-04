Bayern Munich - PSG : le nouveau Thierry Henry figure dans le groupe de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Pas vraiment le genre de détail qui attire l'attention. Et ce pour une raison simple : il est peu probable que Kenny Nagera, Ismaël Gharbi ou même Abdoulaye Kamara foulent ce soir la pelouse du Bayern Munich à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Reste que de tels choix au PSG sont rares, et qu'en lisant, ce matin, les colonnes de l'Equipe, on apprend que l'un des trois, Kenny Nagera en l'occurrence, dispose d'un sacré potentiel.

En effet, ce jeune attaquant (promotion 2002) a marqué les esprits la semaine passée, lors d'un entraînement avec le PSG. Au cours duquel il s'est distingué par un triplé dont deux frappes enveloppées. A tel point, et toujours selon le média, que de nombreux joueurs professionnels de l'effectif lui auraient tous dit : "Mais t'es Thierry Henry toi."

On a connu plus fâcheuse comparaison. A noter, enfin, que Nagera est déjà apparu à une reprise dans le groupe parisien cette saison. C'était au mois d'août lors d'un match amical contre le FC Sochaux.