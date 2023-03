Bayern Munich - PSG : Ménès et Galtier ont identifié un maillon très faible dans le onze parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG s’avance à Munich avec quelques doutes en 8es de finale retour de la Ligue des champions. Après le match nul de l’aller (1-1), Christophe Galtier planchait encore sur son équipe de départ tard hier soir. Si la présence d’Achraf Hakimi semble privilégiée devant Nordi Mukiele et que le milieu sera habituel, L’Équipe fait savoir que le coach du PSG pourrait être tenté de faire glisser Marquinhos axe droit dans sa défense à trois.

Il faudra bien cela pour que Gianluigi Donnarumma soit le plus performant possible, lui qui est identifié par Pierre Ménès comme le maillon faible de cette équipe. « Je ne sais pas combien il a de buts sur la conscience mais pour un club qui a autant d’ambitions européens, ça me paraît très problématique, a-t-il analysé après le succès sur le FC Nantes (4-2). Tu n’as pas le droit de prendre le but de Blas. L’autre point faible du PSG se situe sur les coups de pied arrêtés. »

Au sujet de Donnarumma, L’Équipe laisse entendre que le staff de Galtier commence à nourrir des doutes sur son réel potentiel, lui qui semble gêné par sa grande taille lorsqu’il est sur sa ligne. « Il a une envergure exceptionnelle, mais ça n’a jamais été un gardien hyper explosif, analyse Christophe Lollichon. Il a un problème de mobilité de hanche qui le gêne. »