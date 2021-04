Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

Certains pouvaient peut-être en douter. Et notamment depuis ses blessures, ses coups de moins bien, sur le terrain, et son expulsion mouvementée, le week-end dernier contre Lille (0-1) en Ligue 1. Mais non, Neymar n'est pas découragé, ni démotivé. Bien au contraire. Et pour le rappeler à qui aurait des doutes, rien de mieux qu'un cliché publié il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux.

Ainsi, sur la cuisse du Ney, le message suivant : "Les gens ne savent pas à quel point je suis obsédé par la victoire." Les supporters du PSG ne demandent que ça. Réponse ce soir aux environs de 23 heures pour le savoir.