Bayern - PSG (2-3) : Keylor Navas a porté un rude coup à… Cristiano Ronaldo !

Après la magnifique victoire du PSG à Munich (3-2) hier soir, il y en a eu beaucoup pour Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, et pour Neymar, qui a délivré deux passes décisives, mais aussi pour Keylor Navas. Car après avoir été déterminé lors du 8e de finale retour de Champions League contre le FC Barcelone (1-1), en arrêtant notamment un pénalty de Lionel Messi, le Costaricain a encore fait barrage aux champions d'Europe, qui ont pourtant pilonné son but (31 tirs).

Navas a permis au PSG d'aller en finale, pas CR7 avec la Juve

Cette nouvelle masterclass du Tico n'est pas passée inaperçue en Espagne. Pas plus que le très gros match de Luka Modric et Toni Kroos lors du succès du Real Madrid sur Liverpool (3-1) la veille. Navas, Modric et Kroos étaient des piliers des Merengue vainqueurs de la Champions League trois années consécutives entre 2016 et 2018.

Si c'est essentiellement Cristiano Ronaldo qui était mis en avant à cette époque, les résultats actuels montrent que le Portugais était beaucoup plus dépendant de ses coéquipiers qu'inversement. Car lui vient de connaître deux éliminations coup sur coup en 8es de finale de la C1 avec la Juventus alors que Navas a permis au PSG de disputer sa première finale la saison passée et d'atteindre les quarts cette année, quand Kroos et Modric devraient prendre part aux demies dans quelques semaines.

Navas, Kroos and Modric having UCL masterclasses in the QFs after Cristiano humiliated himself vs Porto... Says all you need to know about the 3 peat. — 🇲🇽 (@FutbolFax) April 7, 2021

