Bayern - PSG : Danilo pointe l'individualisme de certains partenaires après l'élimination

Juste après l'élimination de son équipe, Danilo s'est présenté au micro de Canal+ pour tenter d'analyser les raisons de ce nouvel échec européen du PSG. Le milieu portugais a d'abord reconnu la supériorité du Bayern Munich, vainqueur à l'aller (1-0) comme au retour (2-0), avant de pointer du doigt le comportement individualiste de certains de ses partenaires, sans les nommer, même si tout le monde aura compris de qui il parlait.

« Malheureusement, on doit dire que le Bayern était plus fort que nous. On a eu des occasions en première mi-temps mais on n’a pas réussi à concrétiser. En Ligue des Champions, c’est difficile. On a fait des erreurs. C’est dur de sortir comme ça mais c’est la Champions League. C’est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Aujourd’hui, on n’a pas gagné beaucoup de duel. Et quand on joue comme ça, c’est difficile. Je n’ai pas de mots. L’équipe progresse . Pour progresser, on doit être tous ensemble, on doit faire des choses ensemble et pas individuellement. Mais je pense qu’on doit continuer comme ça. Paris est un grand club, on doit être fier parce que l’on est des grands joueurs. On doit travailler ensemble pour grandir. »