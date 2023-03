Bayern Munich - PSG : Messi pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo dans un cercle très fermé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Auteur de l'ouverture du score contre le FC Nantes (4-2) samedi dernier, Lionel Messi avait atteint la barre des 1000 buts sur lesquels il était impliqué depuis le début de sa carrière. Cela donnait 799 réalisations directes et 201 passes décisives. Il n'aura donc échappé à personne que l'attaquant argentin n'est qu'à une longueur de la barre des 800 buts en carrière. Et quel meilleur cadre que l'Allianz Arena et un 8e de finale retour explosif de Champions League pour l'atteindre ?

S'il marque ce soir, Messi rejoindra dans l'histoire quatre figures emblématiques du football, Pelé, Romario, le moins connu Josef Bican mais surtout son grand rival Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait marqué son 800e but en carrière en décembre 2021 contre Arsenal. Treize mois très difficiles plus tard, il en est à 827 mais commence à score très régulièrement en Arabie Saoudite. Lionel Messi peut réduire la distance ce soir, dans une compétition très chère à celui avec qui il a lutté pour les grandes récompenses pendant plus d'une décennie.