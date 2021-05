Brest - PSG (0-2) : la nouvelle confidence d'Al-Khelaifi sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

"Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi. C'est le plus important. Je mange football, je vis football. Le projet sportif est primordial. Une certitude de victoire? Il n'y a qu'une équipe qui gagne. On parle de la Ligue des champions? Il n'y a qu'une équipe qui gagne, cela ne veut pas dire que toutes les autres sont mauvaises. Je veux sentir qu'on part avec une équipe pour faire quelque chose". Interrogé sur son avenir lors de la remise du trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé a été énigmatique et a fait part de ses attentes concernant le PSG.

A la fin de la rencontre face à Brest (0-2), c'était au tour de Nasser Al-Khelaifi de se prononcer sur le sujet. "Est-ce que c'était son dernier match avec Paris? Non, jamais de la vie. Kylian est un joueur du PSG, il va rester au PSG. On a déjà une très belle équipe, bien sûr qu'on a besoin de la développer. Quelques postes ont besoin d'être renforcés. On va voir avec Leonardo et le coach. On va voir le marché. Avec le Covid, ce n'est pas facile. Mais c'est sûr qu'on veut renforcer l'équipe. Non, on n'est pas bloqués sur le mercato. Si on a la possibilité, on va faire de bonnes choses pour améliorer l'équipe.", a ainsi glissé le président du club de la capitale au micro de Canal +.

"On a perdu le titre maintenant il faut se concentrer sur le futur."

Mbappé avec le maillot du PSG Credit Photo - Icon Sport

Plus tard, le principal intéressé a changé de sujet et s'est prononcé sur la déception de ne pas remporter le championnat cette saison, tout en faisant part de sa fierté de terminer meilleur buteur de Ligue 1. "Finir meilleur buteur du championnat pour la troisième fois de suite est une fierté. Mais ce n'est pas le moment d'étaler sa joie et il faut se préparer pour les sélections maintenant. Je ne peux pas dire ce qu'on va faire. On a perdu le titre maintenant il faut se concentrer sur le futur." Visiblement déçu, Kylian Mbappé a préféré se projeter vers l'avenir... à Paris ?