Brest - PSG (2-4) : les Tops et les Flops de la victoire parisienne

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les Tops

Achraf Hakimi Credit Photo - Icon Sport

Idrissa Gueye

D’un missile flottant de 35 mètres, le milieu de terrain sénégalais a inscrit une merveille de but (73e). Par ailleurs, il a eu un pourcentage de réussite dans ses passes presque parfait et une grosse activité défensive et offensive.

Achraf Hakimi

Le Marocain a une nouvelle fois rayonné sur son couloir droit surtout sur le plan offensif. Toujours disponible et très percutant, l’ancien joueur de l’Inter Milan est notamment à l’origine du but de Kylian Mbappé (36e).

Les Flops

Keylor Navas Credit Photo - Icon Sport

Keylor Navas

Assez peu sollicité durant la rencontre, le gardien costaricien est quelque peu coupable sur le premier but brestois, ne parvenant pas à repousser la frappe pleine axe de Franck Honorat (42e).

Abdou Diallo

Titularisé sur le côté gauche de la défense parisienne, l’ancien joueur de l’AS Monaco a une nouvelle fois montré ses limites, perdant notamment pas moins de 14 ballons.