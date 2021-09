Bruges - PSG : Pochettino annonce un trio Messi - Neymar - Mbappé, Marquinhos aussi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les journalistes ayant assisté à la conférence de presse de Mauricio Pochettino et Marquinhos en cette fin d'après-midi n'avaient qu'une question à la bouche : Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar seront-ils enfin titulaires pour la première fois pour Cercle Bruges-PSG demain ? Et la réponse est oui, a priori ! Chose normale étant donné qu'ils ont été recruté essentiellement pour ramener la Champions League dans la capitale, mais les supporters parisiens commençaient à s'impatienter…

"Peut-être qu’on verra les trois devant ensemble. C’est possible, oui."

« L’equipe n’est pas encore confirmée, il y a encore quelques doutes suite au dernier match, a expliqué Pochettino. Il faudra attendre le dernier entraînement. On sait qu’on a pas de temps et qu’on sera jugé sur les résultats en fin de saison. Je ne pense pas que ce soit la situation la plus difficile de choisir. Tout entraîneur veut avoir des options, des choix à faire. Les choix seront sportifs, ce n’est que comme ça qu’un entraîneur fonctionne. Peut-être qu’on verra les trois devant ensemble. C’est possible, oui. Pour les gardiens, on décidera match après match. On est heureux d’avoir de la concurrence à ce poste. Cela bénéficie à tout le club. Les joueurs savent qu’en signant au PSG, il y a de la concurrence. »

« On parle entre nous de l’importance de cette compétition, on en rêve, a poursuivi Marquinhos. Mais pour l’instant, on se concentre sur ce match de Bruges. Non, il n’y a pas plus de pression cette année. On l’a toutes les saisons, c’est le football. Les gens vont parler encore plus, se focaliser sur nous mais ça fait plaisir d’avoir des joueurs comme ça, ce n’est pas de la pression. Tout le monde va savoir quoi faire sur le terrain. Si les trois jouent devant, ils sont expérimentés, ils savent qu’on doit être compact, défendre ensemble. S’il faut leur parler, on le fera. »

