Caen - PSG (0-1) : insultes, propos racistes, il blesse Neymar et vit un calvaire sur les réseaux sociaux...

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Ce n'est pas nouveau et c'est toujours autant condamnable. Preuve, au fond, que la bêtise humaine a encore toute sa place sur les réseaux sociaux et lors des débats qui animent la planète football. Comme vous le savez, Neymar, le milieu de terrain du PSG, s’est blessé hier soir lors du 32e de finale de Coupe de France face à la formation de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen.

Auteur des coups sur le Brésilien, le Caennais Steeve Yago qui, depuis la toute fin du match, est victime d’insultes, et notamment racistes, sur les réseaux sociaux. C'est le joueur, en personne, qui l'a confié sur Instagram. En dépit de cette profonde bêtise, et c'est positif, le joueur semble résister à tout ça.

"Merci pour vos messages, ceux qui me soutiennent par rapport aux messages d’insultes que je reçois sur Instagram et Twitter. Merci. Ne vous inquiétez pas pour moi, franchement ça ne m’atteint pas du tout. Même les insultes raciales, ça me passe au-dessus. Vous me connaissez, je suis plus fort que ça. On se voit samedi pour affronter Niort."