C'est le chaos le plus total au Parc des Princes et le silence de l'UEFA a été longtemps assourdissant ! L'instance continentale, si prompt à communiquer sur tout et n'importe quoi en temps normal, n'a absolument pas réagi lors de cette triste affaire de PSG-Basaksehir. Pour rappel, après un quart d'heure de jeu, les Turcs ont quitté le terrain pour protester après avoir entendu le quatrième arbitre tenir des propos racistes à l'égard d'un de leurs joueurs.

Selon les journalistes présents au Parc, les champions de Turquie ont quitté l'enceinte parisienne peu après 23h. L'UEFA n'a annoncé que vingt minutes après que la rencontre était reportée à demain mercredi. Le coup d'envoi devrait être donné à 18h55.