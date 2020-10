Champions League : Basaksehir - PSG, les compos (Marquinhos au milieu, Kean - Mbappé devant)

Il y a bien sûr très peu de chances que le PSG soit éliminé dès le tour de poules de la Champions League. Mais tout de même, la défaite à domicile contre Manchester United (1-2) dès la 1ère journée a jeté un froid. Et nécessite une réaction digne d'un finaliste de l'épreuve ce soir sur la pelouse de Basaksehir, avant la double confrontation face aux Allemands du RB Leipzig. Ce qui explique donc que Thomas Tuchel aligne ce soir son meilleur onze, confirmant Marquinhos au poste de sentinelle et Danilo à celui de défenseur central.

Basaksehir : Günok – Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo – Ozcan, Topal, Kahveci – Visca, Crivelli, Turuc.

PSG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Herrera, Marquinhos (c), Neymar – Kean, Mbappé.

🇮🇹 Moise Kean starts for PSG once again tonight! pic.twitter.com/88BVKBCBK6