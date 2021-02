Champions League : FC Barcelone - PSG, les compos (Piqué titulaire, attaque Kean-Icardi-Mbappé à Paris)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Comme très souvent, des taupes ont fait fuiter les compositions d'équipe barcelonaise et parisienne avant la grande explication de 21h05 au Camp Nou. Pour ce 8e de finale aller de la Champions League, revanche de la remontada de 2017, Ronald Koeman a décidé de titulariser Gerard Piqué, qui se remet tout juste d'une grave blessure à un genou et n'a plus joué depuis trois mois.

A Paris, en l'absence de Neymar et Angel Di Maria, Mauricio Pochettino aurait décidé d'aligner un trio d'attaque Kean-Icardi-Mbappé, soutenu par un milieu de terrain au sein duquel on retrouve Verratti, Gueye et Paredes.

FCB : Ter Stegen - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembé, Kurzawa - Gueye, Verratti, Paredes - Kean, Icardi, Mbappé.