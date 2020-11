Champions League : les compos de RB Leipzig - PSG et de Chelsea - Stade Rennais

Comme on se retrouve ! Deux mois et demi après la demi-finale du Final 8 de la Champions League qui avait largement tourné en faveur des Parisiens (3-0), le RB Leizpig et le PSG se retrouvent ce soir en Allemagne pour la 3e journée du tour de poules. Les champions de France sont fortement handicapés avec les absences sur blessures de leurs deux superstars, Neymar et Kylian Mbappé. Mais le onze aligné par Thomas Tuchel a tout de même fier allure. La 1ère place du groupe étant partie pour revenir à Manchester United, la 2e va se jouer entre ces deux équipes. Pas question de commettre de faux pas pour les Parisiens !

RBL : Gulacsi - Orban, Upamecano, Konaté - Mukiele, Sabitzer, Haidara, Angeliño - Nkunku, Olmo, Forsberg.

PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembé, Kurzawa - Herrera, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Kean, Di Maria.

Le Stade Rennais également diminué

Si le PSG a davantage l'impératif de ne pas perdre, le Stade Rennais, lui, doit bel et bien s'imposer. Problème : il affronte Chelsea à Stamford Bridge, soit une équipe en forme et auteur du recrutement le plus onéreux du continent à l'intersaison. En outre, Julien Stéphan se présente sans son meilleur joueur, Eduardo Camavinga.

CFC : Mendy - James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell - Kanté, Jorginho, Mount - Ziyech, Abraham, Werner.

SRFC : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki - Gboho, Guirassy, Terrier