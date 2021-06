PSG : Neymar encore décisif, le Brésil s'impose dans une rencontre polémique

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

La nuit dernière, on a eu droit à un Brésil – Colombie très animé. Si les Auriverdes se sont imposés 2-1, glanant un dixième succès consécutif toutes compétitions confondues, la Seleçao s'est quand même fait peur face aux Cafeteros, concédant l'ouverture du score sur un ciseau somptueux de Luis Diaz (10e).

Longtemps menée avec un Neymar mis en échec par le poteau (65e), l'équipe de Tite s'est finalement arracher pour aller chercher un troisième succès en autant de matchs dans sa Copa America finalement organisée à domicile.

L'arbitre Nestor Pitana au cœur de la polémique

Le Brésil a d'ailleurs égalisé sur un but très contesté puisque Roberto Firmino, auteur du but de l'égalisation à la 78e minute, a été aidé par l'aide involontaire de l'arbitre Nestor Pitana, qui touche le ballon involontairement lors de l'action. Une situation qui a provoqué le courroux des Colombiens, lesquels ont négocié durant de longues minutes sur le pré pour tenter de faire invalider le but.

Forcément, qui dit longue interruption dit long arrêts de jeu. Ainsi, le but de la victoire est arrivé à la 90e minute + 10 par Casemiro... sur un centre de Neymar. Comme avec le Groupe F de l'Euro, on s'est régalé en Copa America.