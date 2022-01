Coupe de France : à la mi-temps, le PSG a pris les devants à Vannes

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Premier déplacement de l'année pour le PSG ce soir en Coupe de France, à Vannes. Au Stade de la Rabine, Mauricio Pochettino a fait ses choix. Les jeunes Edouard Michut et Xavi Simons sont titulaires. Comme Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé. Après 45 minutes bien maitrisées, les Parisiens mènent 1-0, un but inscrit en milieu de première période par Kimpembe, de la tête, sur un corner de Nuno Mendes.

Herrera et Wijnaldum avaient eu de grosses occasions peu avant, mais tous eux avaient buté sur le portier breton.