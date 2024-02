Coupe de France : le PSG écarte Brest, sans rassurer

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Choc des 8es de finale de la Coupe de France, le match entre le PSG et le Stade Brestois a tenu toutes ses promesses. Le club de la capitale, surpris par les Bretons sur sa pelouse en Ligue 1 il y a deux semaines (2-2), a quasiment aligné sa meilleure équipe possible avec le retour d'Achraf Hakimi. Seuls Lucas Hernandez (suspendu) et Randal Kolo Muani, malade, manquant à l'appel.

Mbappé encore décisif, Dembélé dans tous les bons coups

Dominés en début de rencontre, les Parisiens ont failli concéder l'ouverture du score sur une frappe de Satriano sur le poteau, et ils ont eu beaucoup de mal à inquiéter Coudert jusqu'à ce que Mbappé sorte de sa boîte pour ouvrir le score, sur un éclair. Danilo a ensuite inscrit le but du break trois minutes plus tard, sur un service de Dembélé, très en vue. La suite de la rencontre a été plus simple pour les protégés de Luis Enrique. Des espaces se sont ouverts et deux frappes de Mbappé et Dembélé ont échoué sur les montants de Coudert en fin de première période. Au retour des vestiaires, Paris s'est montré souvent dangereux, notamment par Danilo de la tête, et par Vitinha sur une frappe enroulée de peu à côté. Mas c'est Brest qui est revenu à un but des Parisiens grâce à une tête de Mounié, plus haut qu'Hakimi. Des Brestois réduits à dix peu après suite à l'expulsion de Brassier, ce qui a facilité la tâche du PSG en fin de rencontre, Luis Henrique en profitant pour faire tourner. Et Ramos a inscrit un 3e but, servi par Hakimi à la conclusion d'un raid de Mbappé, très en jambes ce soir. Mais c'est encore un PSG à deux vitesses qui a évolué sur la pelouse du Parc et cela n'a rien de très rassurant à une semaine du rendez-vous de la Real Sociedad en Ligue des champions.

