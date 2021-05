Coupe de France : le PSG qualifié pour la finale

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Stade de France connaît l'un de ses deux pensionnaires pour la finale de la Coupe qui se jouera le 21 mai. Le PSG s'est imposé dans la douleur à Montpellier (2-2, 6 t.a.b. à 5). Les joueurs de Mauricio Pochettino ont largement dominé les débats mais les Héraultais se sont accrochés et ont égalisé une première fois juste avant la pause puis à sept minutes de la fin, ce qui a conduit à la séance de tirs au but.

Les buts ont été inscrits par Laborde (45e) et Delort (83e) pour le MHSC, Mbappé (10e, 50e) pour le PSG. Lors de la séance de tirs au but, Savanier, Delort, Mavididi, Ristic et Laborde ont réussi leur tentative, Sambia a raté. Côté parisien, Di Maria, Draxler, Paredes, Marquinhos, Neymar et Kean ont tous fait mouche.