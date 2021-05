Coupe de France : MHSC 2-2 PSG (fin du temps réglementaire)

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Scénario assez improbable lors de cette première demi-finale de la Coupe de France : le Paris Saint-Germain a largement dominé les débats, s'est procuré quantité d'occasions, a mené deux fois au score grâce à Kylian Mbappé… mais il est poussé à l'incertaine séance de tirs au but ! Les Héraultais, comme toujours, se sont accrochés et ont réussi à arracher la séance de pénalties.

Gaëtan Laborde a égalisé une première fois dans les arrêts de jeu de la première période d'une magnifique frappe en pleine lucarne. Et Andy Delort a frappé à la 83e, sur un centre de Mollet. On est partis pour une séance de tirs au but des plus incertaines !