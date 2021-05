Coupe de France : Monaco - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Pour cette finale, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, doit composer avec les possibles absences de Neymar et Presnel Kimpembe, tous deux suspendus (même si le CNOSF a été saisi et qu'une mise en suspend de la sanction peut être prononcée dans la matinée), et de Juan Bernat, Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Alexandre Letellier, qui sont toujours blessés. Touché à la cuisse, Julian Draxler garnit l'infirmerie.

Les absents du côté du PSG : Neymar, Kimpembe (suspendus sauf avis contraire du CNOSF), Bernat (ligaments croisés), Verratti, Kurzawa (cheville), Draxler (cuisse), Letellier (main).

Neymar et Kimpembe probablement sauvés par le CNOSF

Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Neymar et Marco Verratti Credit Photo - Icon Sport

Côté Monégasques, Sofiane Diop et Pietro Pellegri remplissent toujours l'infirmerie. Stevan Jovetic est remis de sa blessure au mollet.

Les absents du côté de Monaco : Diop (cheville), Jovetic (mollet), Pellegri (dos).

Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripan, Badiashile - Aguilar, Tchoumanéni, Fofana, Caio Henrique - Golovin - Ben Yedder (cap.), Volland.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi.