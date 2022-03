Dans une ambiance hostile, le PSG assure le service minimum face aux Girondins

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les ultras du PSG avaient promis une contestation à la mesure de l'humiliation subie à Madrid (1-3) mercredi. Ils ont tenu parole. Leurs joueurs ont été hués à leur entrée pour l'échauffement puis à l'énoncé de leur nom. Tous, sauf Kylian Mbappé. Ensuite, pour les 45 premières minutes face aux Girondins de Bordeaux, Lionel Messi a été conspué en permanence, Neymar a eu droit à un chant insultant, al-Khelaïfi et Leonardo aussi, de même que des banderoles. Pire : le but de Mbappé à la 24e n'a pas été fêté par le virage Auteuil, qui a chanté "On s'en bat les c..." !

Une ambiance lunaire, donc, qui a certainement influé sur la prestation parisienne. Car on imaginait les joueurs de la capitale revanchards après leur élimination de la Champions League. Ils ont certes montré de l'allant et de l'envie mais aussi beaucoup d'approximations dans leur jeu face, il est vrai, à une équipe bordelaise bien regroupée. Des Girondins qui se sont montrés dangereux à trois reprises. Mais c'est donc bien le PSG qui mène à la pause suite à une conclusion de près de Mbappé (son 15e but de la saison) après une ouverture de Lionel Messi et une déviation très inspirée de Georginio Wijnaldum.