Dijon – PSG (0-4) : Pierre Ménès a vu un Parisien donner une bonne leçon à Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Durement retombé sur terre après l'exploit du Camp Nou en s'inclinant à domicile face à Monaco (2-0), le PSG a relancé la machine à Dijon ce samedi. Une large victoire que Pierre Ménès a rapidement nuancé sur son blog, notamment au regard du pedigree de l'adversaire. « Le PSG a gagné 4-0 à Dijon au terme d’un match sans histoire tant les Bourguignons étaient faibles et semblaient résignés. Cela a permis à Mbappé de marquer deux buts, à Kean de continuer à être la belle surprise de cette équipe et à Danilo de glaner un peu de confiance », écrit Ménès.

Le trublion du CFC pointe néanmoins du doigt l'enseignement principal de cette rencontre, à savoir la performance convaincante de Rafinha qui ne semblait pas franchement faire partie des premiers choix de Pochettino. « Il n’y a pas grand chose à apprendre de ce match, si ce n’est que Rafinha a montré à Pochettino qu’il méritait un autre rôle dans la rotation parisienne. Pas forcément celui de titulaire, on est tous d’accord là-dessus. Mais pas non plus d’être ignoré comme il a pu l’être depuis l’arrivée du technicien argentin », enchaîné Ménès.

Ménès pique le LOSC et l'OL

Le journaliste conclut son analyse avec une petite pique sur l'OL et le LOSC, les deux concurrents du PSG dans la course au titre. « Alors bon, tout le monde va dire qu’il n’y a pas de quoi pavoiser après cette large victoire parce que ce n’était « que » Dijon. Je ferais juste remarquer qu’il y a moins d’un mois, Lille et Lyon n’ont gagné que 1-0 face au DFCO… »