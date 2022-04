Discipline : Aguerd, Danso, Verratti, Khazri et tous les autres connaissent leur sanction !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Le Stade Rennais est fixé : il devra se passer de son défenseur central Nayef Aguerd, expulsé dimanche contre Lorient, alors que son équipe était pourtant en train de se promener. La bonne nouvelle, c'est que le Marocain fera son retour pour le choc contre l'OM lors de l'avant-dernière journée.

Deux matches ferme : Nayef Aguerd (Stade Rennais), Alexandre Oukidja (FC Metz).

Un match ferme plus un avec sursis : Jemerson (FC Metz).

Un match ferme : Mohamed-Ali Cho et Romain Thomas (SCO Angers), Kévin Danso (RC Lens), Gelson Martins (AS Monaco), Ambroise Oyongo (Montpellier), Marco Verratti (PSG), Wahbi Khazri (ASSE), Alexander Djiku et Frédéric Guilbert (Strasbourg).

❌ Aguerd, Verratti, Khazri... Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP de ce mercredi sont connues 🧐https://t.co/Ewg68m9jye — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 27, 2022

Pour résumer La commission de discipline de la LFP s'est penchée sur les événements de la 34e journée, qui s'est déroulée le week-end dernier. Elle a notamment étudié le cas du défenseur du Stade Rennais Nayef Aguerd, expulsé contre Lorient.

Raphaël Nouet

Rédacteur