Discipline : Antonetti, Mbappé ou encore Zhegrova connaissent leur sanction

Parmi les joueurs, pas de gros dossier à traiter pour la commission de discipline cette semaine. Expulsé à Bordeaux (1-1), où il revenait dimanche dernier, Aurélien Tchouaméni serait suspendu un match. Le Lillois Edon Zhegrova est pour sa part exempt de sanction après que son premier carton jaune récolté contre Metz (0-0) a été annulé. Concernant les joueurs ayant reçu trois avertissements en moins de dix matches, on trouve Kylian Mbappé, qui sera donc suspendu à compter de la semaine prochaine. Les autres dans le même cas sont Arnaud Souquet (Montpellier), Julien Laporte (Lorient) et Florian Tardieu (Troyes). Marco Verratti est convoqué le 2 mars pour ses propos sur l'arbitrage après le match à Nantes (1-3) samedi.

En revanche, Frédéric Antonetti (Metz) a écopé de dix matches de suspension (dont trois avec sursis), suite à son altercation avec Sylvain Armand vendredi dernier. Le coordinateur sportif du LOSC, lui, est suspendu pour quatre rencontres (dont deux avec sursis).

❌ Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Edon Zhegrova... Toutes les décisions de la Commission de Discipline ⤵️https://t.co/l5D6Mz7rri — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 23, 2022