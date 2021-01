Discipline : Veratti, Neymar (PSG), Balerdi, Khaoui et Gueye (OM) suspendus

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'Angers SCO

Comme chaque mercredi suivant des journées de championnat, la commission de discipline de la LFP s'est réunie pour étudier divers cas. Elle a confirmé les suspensions à venir de deux joueurs du PSG, Marco Verratti et Neymar, pour la réception de Nîmes en milieu de semaine prochaine et de Pape Gueye, Saîf-Eddine Khaoui et Leonardo Balerdi pour le déplacement de l'OM à Lens.

Seul joueur à avoir été expulsé lors de la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, sur la pelouse du PSG, le gardien du Montpellier Hérault SC a été sanctionné de 2 rencontres de suspension par la Commission de Discipline de la LFP, mercredi. Pour sa sortie non maîtrisée sur Kylian Mbappé, le portier suisse va ainsi manquer la réception du RC Lens (J22), avant de rater le déplacement à Metz (J23).

Par ailleurs, sept joueurs ont été suspendus un match, pour avoir reçu un troisième carton jaune sur une période comprenant 10 matchs officiels ou par révocation du sursis. Cette sanction prend effet à partir du mardi 2 février à 0h00.

Benjamin André (LOSC)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille)

Pape Gueye (Olympique de Marseille)

Saïf-Eddine Khaoui (Olympique de Marseille)

Hicham Boudaoui (OGC Nice)

Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Neymar (Paris Saint-Germain)